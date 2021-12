Rimborso INPS, c’è l’annuncio: chi riceverà 312€ sul conto (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo comunica l’Ente in un messaggio del 1° dicembre 2021. I lavoratori interessati si vedranno recapitare la cifra direttamente sul conto Alcune categorie di lavoratori verranno rimborsate di 26 euro al mese per tutto l’anno, cioè per una cifra totale di 312 euro. Può sembrare poco, ma con l’inflazione in rialzo ed il caro bollette L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 5 dicembre 2021) Lo comunica l’Ente in un messaggio del 1° dicembre 2021. I lavoratori interessati si vedranno recapitare la cifra direttamente sulAlcune categorie di lavoratori verranno rimborsate di 26 euro al mese per tutto l’anno, cioè per una cifra totale di 312 euro. Può sembrare poco, ma con l’inflazione in rialzo ed il caro bollette L'articolo proviene da Consumatore.com.

