Red Ronnie, tremendo incidente per il giornalista sull'autostrada A24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ora sta bene Red Ronnie, il giornalista che il 1° dicembre si è schiantato con la sua auto contro dei blocchi di cemento. "Sono vivo per miracolo", afferma Ronnie. Red Ronnie conosciuto nel mondo dello spettacolo come è un giornalista, critico musicale e conduttore tv e radio, lo scorso 1° dicembre, ha avuto un grave incidente stradale mentre percorreva l'autostrada A24. POTREBBE INTERESSARTI: Raffaele Sollecito su Ruby Guede: "Solo bugie", la sua verità sul delitto Red Ronnie (fonte: Instagram)Il giornalista, all'anagrafe Gabriele Anzalone, era diretto verso Teramo da cui "sono uscito vivo per miracolo" afferma il cantante. La causa del suo incidente sono alcuni blocchi di cemento posti ai margini della strada per ...

