Più libri più liberi, Padellaro presenta ‘7 cose di cui vergognarsi’: “Berlusconi al Colle sarebbe ennesima vergogna, ma abbiamo gli anticorpi” (Di domenica 5 dicembre 2021) Berlusconi AL QUIRINALE? NO, GRAZIE. FIRMA LA NOSTRA PETIZIONE Dall’adulazione dei potenti, all’invocazione dell’uomo forte, passando per la ricerca di protezione presso le massonerie, all’egoismo Collettivo e alla noia di un’informazione e di un giornalismo sempre più ininfluenti. Non esenti a loro volta dalla “tendenza a ‘lisciare il pelo’ al potente di turno”. A descrivere “i vizi nazionali dai quali l’Italia non sembra riuscire a liberarsi” è il fondatore e già direttore del Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, che ha presentato il suo ultimo libro, 7 cose di cui vergognarsi. Ora e allora, edito da PaperFirst, con le illustrazioni di Mario Natangelo, nella cornice della rassegna Più libri Più liberi in corso a Roma. Nel suo ultimo lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)AL QUIRINALE? NO, GRAZIE. FIRMA LA NOSTRA PETIZIONE Dall’adulazione dei potenti, all’invocazione dell’uomo forte, passando per la ricerca di protezione presso le massonerie, all’egoismottivo e alla noia di un’informazione e di un giornalismo sempre più ininfluenti. Non esenti a loro volta dalla “tendenza a ‘lisciare il pelo’ al potente di turno”. A descrivere “i vizi nazionali dai quali l’Italia non sembra riuscire a liberarsi” è il fondatore e già direttore del Il Fatto Quotidiano, Antonio, che hato il suo ultimo libro, 7di cuirsi. Ora e allora, edito da PaperFirst, con le illustrazioni di Mario Natangelo, nella cornice della rassegna PiùPiùin corso a Roma. Nel suo ultimo lavoro ...

Advertising

Tg3web : Tanti giovani appassionati della lettura alla Nuvola di Roma per 'Più libri più liberi', la fiera della piccola edi… - PagellaPolitica : .@CarloCalenda ha ragione: i giovani italiani che non studiano e non lavorano sono poco più di due milioni e «un ra… - adelphiedizioni : «Non ho mai scritto un solo verso pensando anche lontanamente al pubblico. […] La mia più grande ambizione è quella… - ilfattovideo : Più libri più liberi, Padellaro presenta ‘7 cose di cui vergognarsi’: “Berlusconi al Colle sarebbe ennesima vergogn… - shjgio1 : RT @Ambtedesco: In fila per entrare alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria: più libri, più liberi!! Bello vedere tanti lettori… -

Ultime Notizie dalla rete : Più libri Riscoprendo Chiaromonte, ecco che si scopre un'altra perla dimenticata: Andrea Caffi Caffi si era sempre più isolato dalla vita. Viveva in miseria, in un Hotel di Parigi, dentro una stanza minuscola, dove c'era solo un letto, per giunta con tre piedi. Il quarto era una pila di libri ...

Premio Mastercard Letteratura 2021, Carlo Piersanti e Paolo Milone i vincitori La cerimonia di consegna del premio si è svolta nel giorno di apertura della Fiera della piccola e media editoria 'Più Libri Più Liberi', il 4 dicembre, presso la Nuvola dell'Eur a Roma. Tra i ...

Confcommercio: «I romani verso un Natale più povero e coi regali online» Corriere Roma Caffi si era sempreisolato dalla vita. Viveva in miseria, in un Hotel di Parigi, dentro una stanza minuscola, dove c'era solo un letto, per giunta con tre piedi. Il quarto era una pila di...La cerimonia di consegna del premio si è svolta nel giorno di apertura della Fiera della piccola e media editoria 'Liberi', il 4 dicembre, presso la Nuvola dell'Eur a Roma. Tra i ...