Maltempo Napoli | cede terrapieno e crolla terrazzo a Posillipo | un boato e la paura

(Di domenica 5 dicembre 2021) Prima un, poi un fortissimo rumore.ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore che ha spinto la ...

Sul gruppo Facebook 'che non va' le foto di quanto accaduto e commenti di chi parla di 'crollo annunciato''.Campania, allerta gialla prorogata: Coldiretti: "6 bombe d'acqua al giorno"...Probabile che la caduta sia dovuta a causa delche da giorni attanaglia la città. Masso caduto a Capri Venerdì a Capri un grosso masso è finito sulla strada. Nessun ferito, ma strada che ...Un muro di terrapieno è crollato questa mattina in via Ferdinando Russo nel quartiere Posillipo a Napoli. Il muro, sulla somma del quale si trova un terrazzo privato, è crollato sulla ...NAPOLI – Prima un boato, poi un fortissimo rumore. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un balcone, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore, in via Ferdi ...