LIVE Biathlon, Staffetta donne Oestersund 2021 in DIRETTA: Francia in fuga. Comola precisa, Italia sesta (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon 13.28: Al km 16.8: Francia, a 58? Bielorussia, a 1’23” Svezia con Elvira Oeberg scatenata, a 1’26” Germania, a 1’31” Norvegia, a 1’54” Italia a 1’57”, Repubblica Ceca, a 2’04” Russia 13.26: All’uscita del sesto poligono: Francia, a 53? Bielorussia, a 1’18” Germania, a 1’17” Norvegia, a 1’32” Svezia, a 1’35” Italia a 1’47”, Repubblica Ceca, a 1’55” Russia a 2’03” 13.24: Una ricarica per la Bielorussia, Germania senza errori, Norvegia e Svezia con una ricarica, BRAVISSIMA Comola CHE NON SBAGLIA E L’Italia E’ sesta! 13.23: Simon non sbaglia e riparte in tutta fretta. La ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI13.28: Al km 16.8:, a 58? Bielorussia, a 1’23” Svezia con Elvira Oeberg scatenata, a 1’26” Germania, a 1’31” Norvegia, a 1’54”a 1’57”, Repubblica Ceca, a 2’04” Russia 13.26: All’uscita del sesto poligono:, a 53? Bielorussia, a 1’18” Germania, a 1’17” Norvegia, a 1’32” Svezia, a 1’35”a 1’47”, Repubblica Ceca, a 1’55” Russia a 2’03” 13.24: Una ricarica per la Bielorussia, Germania senza errori, Norvegia e Svezia con una ricarica, BRAVISSIMACHE NON SBAGLIA E L’E’! 13.23: Simon non sbaglia e riparte in tutta fretta. La ...

