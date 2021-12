“Io | ex dipendente di ente locale passato allo Stato | attendo giustizia sul mio salario”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un cittadino bergamasco, Eugenio Cortinovis, ha inviato alla nostra redazione parlando di un caso di “negata”. Il suo. Sono un exche ha perso il 25% deldal 2000 perché trasferito per legge nel comparto scuola, dadel comune di Bergamo. Così è stata diminuita del 25% anche la pensione. È ormai la decima (10) snza dellaEuropea (CEDU) di netta condannaitaliano per il perdurare della mancata risoluzione della questione ATA-ITP ex Enti Locali transitatinel gennaio 2000. A questo punto la Politica non può più continuare a sfuggire alle proprie responsabilità e deve ...

FlavianoBrandi : @dianacalibana @ArturoB23022138 Noi chi? Se è un ente pubblico che riceve finaziamenti pubblici, riceve 100, versa… - lolloteo : @chiccotesta Bè se un dipendente di Ente Locale laureato ne guadagna € 1.400,00, si direi che uno che ne guadagna € 4.000,00 è ricco! - sole24ore : Alla Consulta l’obbligo di rimborsare le spese del giudizio all’ente difeso da un dipendente - simonamancini24 : RT @sole24ore: Alla Consulta l’obbligo di rimborsare le spese del giudizio all’ente difeso da un dipendente - sole24ore : Alla Consulta l’obbligo di rimborsare le spese del giudizio all’ente difeso da un dipendente -

Ultime Notizie dalla rete : dipendente ente

BergamoNews

28 del 8 giugno 2018 è undella Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Ad ARTI è attribuita in ...Al telefono risponderà un nostrocomunale, con anni di esperienza alle spalle come ...dei cittadini che in questi anni hanno dimostrato un senso civico straordinario ma anche dell'...Ariano, operaio forestale con figlio autistico senza stipendio da 8 mesi : “Siamo allo stremo, voglio farla finita” servizio ...Se il rimborso riconosciuto dall'Ente ai dipendenti per l'utilizzo dei dispositivi IT si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i ...