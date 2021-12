Green pass: non controlla i clienti, ristoratore multato (Di domenica 5 dicembre 2021) Ammontano a 6.100 euro le sanzioni che i Carabinieri del Comando provinciale di Bologna hanno inflitto ai titolari di due esercizi pubblici che non rispettavano le norme anti Covid - 19. A Molinella, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Ammontano a 6.100 euro le sanzioni che i Carabinieri del Comando provinciale di Bologna hanno inflitto ai titolari di due esercizi pubblici che non rispettavano le norme anti Covid - 19. A Molinella, ...

