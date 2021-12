Covid, non trascorre la quarantena in casa dopo un viaggio: uomo “senza dimora” condannato a 7 giorni di carcere (Di domenica 5 dicembre 2021) Un neo-senzatetto dopo aver perso la proprietà dell’appartamento condiviso con l’ex moglie ha usato l’indirizzo di una parente mai incontrata quale luogo nel quale trascorrere l’isolamento di 14 giorni. Ma ha passato quel periodo per strada e per questo è stato arrestato Un cittadino di Singapore rientrato nel paese da Batam, in Indonesia, avrebbe dovuto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 5 dicembre 2021) Un neo-tettoaver perso la proprietà dell’appartamento condiviso con l’ex moglie ha usato l’indirizzo di una parente mai incontrata quale luogo nel qualere l’isolamento di 14. Ma ha passato quel periodo per strada e per questo è stato arrestato Un cittadino di Singapore rientrato nel paese da Batam, in Indonesia, avrebbe dovuto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - RobertoBurioni : Pubblicati i risultati dello studio TSUNAMI, volto a valutare l’efficacia del plasma iperimmune nel trattamento di… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - SirGeorgeBBanks : RT @RobertoBurioni: Pubblicati i risultati dello studio TSUNAMI, volto a valutare l’efficacia del plasma iperimmune nel trattamento di COVI… - TerroneDoc : RT @ClaudioDeglinn2: @LaMentegatta @markorusso69 Informo che pochi giorni fa in Abruzzo nella cittadina d'abruzzo Penne.. una preside dopo… -