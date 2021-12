Covid, il 51% dei casi rilevati tra gli under 20 è nella fascia 6-11 anni. Rapporto ISS (Di domenica 5 dicembre 2021) Come ogni settimana, l’Iss fa il punto sull’andamento della pandemia di coronavirus anche nella popolazione di età scolare, cioè quella tra 0 e 19 anni. Nell'ultima settimana, spiega il Report, si conferma l'andamento osservato nei precedenti sette giorni, "con il 27% dei casi totali diagnosticati nella popolazione sotto i 20 anni”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021) Come ogni settimana, l’Iss fa il punto sull’andamento della pandemia di coronavirus anchepopolazione di età scolare, cioè quella tra 0 e 19. Nell'ultima settimana, spiega il Report, si conferma l'andamento osservato nei precedenti sette giorni, "con il 27% deitotali diagnosticatipopolazione sotto i 20”. L'articolo .

