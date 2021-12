Coppa Davis 2022, sorteggio qualificazioni. Urna benevola per Francia e Spagna, Usa non fortunati (Di domenica 5 dicembre 2021) Giorno di sorteggio a Madrid per la Coppa Davis 2022. Sono stati decisi nella capitale spagnola gli accoppiamenti per il turno preliminare qualificante poi per le Finals. Come da regolamento alla fase di qualificazione prenderanno parte 24 nazioni: 16 delle 18 squadre (2 sono infatti wild card) classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 – compresa quindi l’Italia – e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I 2021. Alle Finals 2022 hanno già avuto accesso le due finaliste dell’edizione in corso (Russia e Croazia) e le due wild card (Serbia e Gran Bretagna), selezionate tra le squadre classificate dal 3° al 18° posto, che sono state annunciate prima del sorteggio. In questo contesto, le nazionali vincitrici del turno preliminare previsto il 4 e il 5 marzo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Giorno dia Madrid per la. Sono stati decisi nella capitale spagnola gli accoppiamenti per il turno preliminare qualificante poi per le Finals. Come da regolamento alla fase di qualificazione prenderanno parte 24 nazioni: 16 delle 18 squadre (2 sono infatti wild card) classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 – compresa quindi l’Italia – e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I 2021. Alle Finalshanno già avuto accesso le due finaliste dell’edizione in corso (Russia e Croazia) e le due wild card (Serbia e Gran Bretagna), selezionate tra le squadre classificate dal 3° al 18° posto, che sono state annunciate prima del. In questo contesto, le nazionali vincitrici del turno preliminare previsto il 4 e il 5 marzo ...

