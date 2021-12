Calciomercato Sampdoria | ha le ore contate | Ballottaggio a due per la panchina

Advertising

CMercatoNews : Polveriera ?? #Sampdoria: #Daversa ha le ore contate #Sampdoria #Daversa #Stankovic #Pirlo - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? Sky: 'D'Aversa a forte rischio esonero: il sogno è un ex Inter' ? - SOSFanta : ?? Sky: 'D'Aversa a forte rischio esonero: il sogno è un ex Inter' ? - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Sampdoria: futuro segnato per #DAversa ?? I dirigenti puntano dritto su un nome #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - byjoe72 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, #DAversa al capolinea: si prova l'ultimo assalto a #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Sampdoria News 24

Roberto D'Aversa commenta la sconfitta dellacontro la Lazio e se ne assume la responsabilità: panchina a rischioRoberto D'Aversa a rischio esonero dopo il ko dellacontro la Lazio. Il tecnico a 'DAZN' ha commentato la sconfitta ammettendo le proprie responsabilità: 'C'è rammarico per come giocato il primo tempo e me ne assumo la responsabilità. Nel ...Commenta per primo Mattia Zaccagni ha parlato a Lazio Style Channel della vittoria contro la: ' Nel primo tempo mi sentivo molto bene, abbiamo giocato un bellissimo calcio e fatto tre gol fondamentali per portare la vittoria a casa. Serviva un segnale forte, siamo entrati in campo ...Juventus-Genoa: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...In casa Samp la sconfitta contro la Lazio potrebbe essere stata decisiva per un cambio alla guida tecnica del club: due i papabili ...