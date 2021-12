Cade il telefono nella vasca, morta a 13 anni: il caso - choc e le cifre, perché è una strage (Di domenica 5 dicembre 2021) Insieme alla vittima, come spiega Leggo , c'era anche un'altra adolescente, colpita pure lei dalla scossa. Quest'ultima, però, è riuscita a salvarsi ed è stata dimessa martedì dall'ospedale della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Insieme alla vittima, come spiega Leggo , c'era anche un'altra adolescente, colpita pure lei dalla scossa. Quest'ultima, però, è riuscita a salvarsi ed è stata dimessa martedì dall'ospedale della ...

Advertising

thatgirldru : Il padre di Stasi al telefono con la mamma di Chiara anziché mostrare empatia per il dolore di una donna che ha per… - machiticonosc : @memyr0 Ste cimici del cazzo stanno dappertutto, ma dico io, mentre scrivi lo spoiler manco ti cade il telefono ed esplode tipo per terra - killvacat : anche a voi cade l'occhio sul telefono delle persone che avete accanto o rispettate la privacy - saradjokofan1 : le persone importanti della tua vita sono quelle che, quando ti cade il telefono nel gabinetto, avvisi sui social,… - alessiodanieli : Arrivo alla cassa. Davanti a me la tipa di cui sopra e che sta pagando, tira fuori una carta punti, la carta per pa… -