X Factor 2021 | squadre | anticipazioni | ospiti e regolamento

(Di domenica 5 dicembre 2021) Riparte X-su Sky Uno con le serate live dopo le audizioni che hanno scremato il gruppo dei partecipanti fino ai dodici selezionati per provare a vincere questa edizione: ecco le, il, glie le. Nella prima puntata delecco subitodi prestigio: la Cantantessa, Carmen Consoli, e il noto gruppo dei Coldplay. La squadra dei giudici non viene stravolta rispetto allo scorso anno. Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli fanno parte della giuria anche in questa edizione. Quest’anno non sono previste categorie di genere o di età: ogni giudice ha a sua disposizione tre artisti “a schema libero”, dunque senzapredefinite. Per il resto, ilè quello consueto: nelle prime ...

Intanto il 9 dicembre chiuderà la sua esperienza come giudice di "X". Achille Lauro Quarta ... la nomination agli American Music Awards, la vittoria come Best Rock agli MTV EMA e la loro adesione come ospiti speciali della Finale di XItalia, che si terrà la prossima settimana al ... Nuova vita per Emma Marrone. E si sà per le donne tutto inzia da un nuovo taglio di capelli. Così anche la cantante archiviata la vincente parentesi X-Factor si prepara a Sanremo con ...