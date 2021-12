Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 16:10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno economia in primo piano dicembre Si conferma il mese più importante dell’anno per i consumi circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva 10 meno rispetto al 2019 ma il clima di fiducia delle famiglie in calo la ripresa dell’inflazione i rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinato alla spesa kiwi regali di Natale che quest’anno si confermerà intorno ai €170 procapite sostanzialmente in linea con lo scorso anno effettivamente la spesa media per famiglia dicembre inclusi affitti e bollette utenze si attesta a €1645 lo 0,5 % in più rispetto all’anno scorso ancora molto al di sotto rispetto al 2019 – 7 al 5% questi in sintesi i principali risultati delle analisi dell’ufficio studi Confcommercio su tredicesima e consumi dicembre ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno economia in primo piano dicembre Si conferma il mese più importante dell’anno per i consumi circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva 10 meno rispetto al 2019 ma il clima di fiducia delle famiglie in calo la ripresa dell’inflazione i rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinato alla spesa kiwi regali di Natale che quest’anno si confermerà intorno ai €170 procapite sostanzialmente in linea con lo scorso anno effettivamente la spesa media per famiglia dicembre inclusi affitti e bollette utenze si attesta a €1645 lo 0,5 % in più rispetto all’anno scorso ancora molto al di sotto rispetto al 2019 – 7 al 5% questi in sintesi i principali risultati delle analisi dell’ufficio studi Confcommercio su tredicesima e consumi dicembre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Infortunio Pellegri, le condizioni dell'attaccante del Milan Infortunio Pellegri, brutte notizie per Stefano Pioli che perde il giovane attaccante. Le ultime sulle condizioni del classe 2001 Brutte notizie in casa Milan sul fronte Pellegri. L'attaccante classe 2001 arrivato dal Monaco ha costretto Stefano Pioli al cambio, per un infortunio che a ...

Vaccini ai bambini 5 - 11 anni in Campania, lunedì 16 dicembre il primo giorno di somministrazioni Parte il 16 dicembre con una giornata dedicata solo alla campagna di vaccinazione contro il per i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni. Lo annuncia la Regione Campania che stamattina ha svolto ...

Coronavirus ultime notizie. Papa Francesco: vaccini necessari, servono sacrifici Il Sole 24 ORE Catanzaro, AMC. Da lunedì 6 dicembre, verifiche Green Pass sui bus CATANZARO, 4NOV. - L'Amc Spa precisa che – a seguito di una serie di riunioni tenute in Prefettura, in merito all'obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici da lunedì 6 dicembre – si impegnerà ad assicu ...

Anticipazioni Verissimo, Caterina Balivo svela il sogno: “Nessuna lo fa” Caterina Balivo approderà nello studio di Verissimo domani, la conduttrice a Silvia Toffanin ha svelato un suo grande sogno, ecco di che si tratta.

