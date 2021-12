"Scusa chi sei?". Orietta Berti raggelante, imbarazzo a The Voice Senior: chi le mettono davanti | Guarda (Di sabato 4 dicembre 2021) Non è un signor nessuno, Franco Tortora. Negli anni Settanta raggiunse una certa fama nel mondo della musica e oggi il cantante romano, 68 anni, ha deciso di "rispolverarsi" e partecipare a The Voice Senior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Nella seconda puntata delle blind audition, l'interprete ha portato sul palco un grande classico dei Pooh, La donna del mio amico. Insieme a lui, la moglie Margherita. Entusiasta la reazione dei giudici Clementino, Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè, che hanno pigiato il bottone "bloccando" il dotatissimo concorrente alla cieca, senza sapere chi si trovassero davanti. Pardon, alle spalle. Quatto sedie girate per quattro sì, poi la sorpresa. A mettere pepe alla serata è stata la Clerici, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Non è un signor nessuno, Franco Tortora. Negli anni Settanta raggiunse una certa fama nel mondo della musica e oggi il cantante romano, 68 anni, ha deciso di "rispolverarsi" e partecipare a The, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Nella seconda puntata delle blind audition, l'interprete ha portato sul palco un grande classico dei Pooh, La donna del mio amico. Insieme a lui, la moglie Margherita. Entusiasta la reazione dei giudici Clementino, Gigi D'Alessio,e Loredana Bertè, che hanno pigiato il bottone "bloccando" il dotatissimo concorrente alla cieca, senza sapere chi si trovassero. Pardon, alle spalle. Quatto sedie girate per quattro sì, poi la sorpresa. A mettere pepe alla serata è stata la Clerici, che ...

Advertising

segretimiei : RT @fiftycb: 'Ma tanto chi controlla?' È questa una frase che mi fa imbestialire. Avete bisogno sempre della polizia dietro al culo per seg… - Ghost28247156 : @blunoneuncolore Chiedo scusa, di chi è? È stupendo - O_Rigoli : @gianmilan76 Scusa, ma sai leggere? Non ho scritto che avete detto una cavolata. Ho chiesto un chiarimento che mi è… - beschin1979 : @PiscopoPisk @sbonaccini gente come te difficile conosca il sacrosanto diritto al lavoro. Scusa se ti ho sopravvalu… - DorinaPorzio : RT @FanTedua: “Perdonerai chi in amore ti trascura, scusa Ma in fondo già lo sai, restar da solo può fare più paura” Tedua -

Ultime Notizie dalla rete : Scusa chi Dayane Mello eliminata da La Fazenda: il post social del suo staff finisce sotto accusa ...tornato su Instagram con un video diretta in cui aveva prima negato tutte le accuse e chiesto scusa ... La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un ...

"Ora dovete pagare". Quaranta grillini morosi sono pronti a tradire Conte per il Colle Pena la gogna pubblica di chi non è in regola. Nel M5s in tanti non aspettavano altro. Quale miglior scusa per sentirsi liberi? D'altronde almeno i due terzi dei deputati e senatori non sarà eletto ...

The Voice Senior, Orietta Berti raggelante: "Scusa chi sei?". Imbarazzo sul palco LiberoQuotidiano.it X Factor 2021, chi è gIANMARIA? Stasera giovedì 9 dicembre si svolgerà la finale di X Factor 2021: scopriamo insieme chi è Gianmaria, finalista di questa edizione ...

“Ogni scusa è buona per evadere le regole” Apprendiamo, con un certo disagio per i tanti ristoratori rispettosi delle norme, che pochi giorni fa un ristorante stagionale del lungomare di Senigallia ha annunciato che chiuderà in segno di protes ...

...tornato su Instagram con un video diretta in cui aveva prima negato tutte le accuse e chiesto... La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte diha bisogno di una mano, di un ...Pena la gogna pubblica dinon è in regola. Nel M5s in tanti non aspettavano altro. Quale migliorper sentirsi liberi? D'altronde almeno i due terzi dei deputati e senatori non sarà eletto ...Stasera giovedì 9 dicembre si svolgerà la finale di X Factor 2021: scopriamo insieme chi è Gianmaria, finalista di questa edizione ...Apprendiamo, con un certo disagio per i tanti ristoratori rispettosi delle norme, che pochi giorni fa un ristorante stagionale del lungomare di Senigallia ha annunciato che chiuderà in segno di protes ...