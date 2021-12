Sci alpino, Matteo Marsaglia: “Contento del 4° posto”, Dominik Paris: “In discesa vado meglio, ma voglio crescere” (Di sabato 4 dicembre 2021) Non è arrivata la vittoria, nemmeno un podio, ma la prima discesa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022, si chiude comunque con un ottimo risultato di squadra per l’Italia. Sulla pista denominata Birds of Prey, infatti, la vittoria è andato a un superlativo Aleksander Aamodt Kilde, davanti a Matthias Mayer e Beat Feuz, ma al quarto posto troviamo il nostro Matteo Marsaglia, che ha saputo precedere anche Dominilk Paris. Chiude 14°, invece, Christof Innerhofer. “Sono davvero Contento di questo risultato – la parole di Matteo Marsaglia riportate da FISI – Erano tre giorni che sciavo bene e oggi volevo fare la differenza nel tratto più difficile e tecnico. L’importante per ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Non è arrivata la vittoria, nemmeno un podio, ma la primadi Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022, si chiude comunque con un ottimo risultato di squadra per l’Italia. Sulla pista denominata Birds of Prey, infatti, la vittoria è andato a un superlativo Aleksander Aamodt Kilde, davanti a Matthias Mayer e Beat Feuz, ma al quartotroviamo il nostro, che ha saputo precedere anche Dominilk. Chiude 14°, invece, Christof Innerhofer. “Sono davverodi questo risultato – la parole diriportate da FISI – Erano tre giorni che sciavo bene e oggi volevo fare la differenza nel tratto più difficile e tecnico. L’importante per ...

