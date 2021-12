Scenari di guerra: la variante russa (Di sabato 4 dicembre 2021) Non c’è solo la Cina ad armarsi o a far salire la tensione. Mosca si muove a tutto campo: Ucraina, Baltico, Medio Oriente, Libia. I prossimi mesi saranno delicati perché le tensioni non si trasformino in conflitti. «La finestra per evitare l’invasione è stretta» ha sostenuto Avril Haines, direttrice della National intelligence americana davanti agli ambasciatori della Nato negli incontri a porte chiuse fra il 16 e 17 novembre a Bruxelles. L’allarme riguarda i 92.000 uomini individuati dai satelliti, compresa la 1ª unità d’élite corazzata delle Guardie, uno dei reparti migliori dell’armata russa, dispiegati con armi pesanti a Yelnya, a 300 chilometri dalla frontiera ucraina. Il Cremlino parla di «isteria occidentale alimentata artificialmente» smentendo qualsiasi piano d’attacco, ma la Casa Bianca ha mandato a Mosca il direttore della Cia, William J. Burns. La sua ... Leggi su panorama (Di sabato 4 dicembre 2021) Non c’è solo la Cina ad armarsi o a far salire la tensione. Mosca si muove a tutto campo: Ucraina, Baltico, Medio Oriente, Libia. I prossimi mesi saranno delicati perché le tensioni non si trasformino in conflitti. «La finestra per evitare l’invasione è stretta» ha sostenuto Avril Haines, direttrice della National intelligence americana davanti agli ambasciatori della Nato negli incontri a porte chiuse fra il 16 e 17 novembre a Bruxelles. L’allarme riguarda i 92.000 uomini individuati dai satelliti, compresa la 1ª unità d’élite corazzata delle Guardie, uno dei reparti migliori dell’armata, dispiegati con armi pesanti a Yelnya, a 300 chilometri dalla frontiera ucraina. Il Cremlino parla di «isteria occidentale alimentata artificialmente» smentendo qualsiasi piano d’attacco, ma la Casa Bianca ha mandato a Mosca il direttore della Cia, William J. Burns. La sua ...

Advertising

kim_sofy_03 : RT @panorama_it: Non c’è solo la Cina ad armarsi o a far salire la tensione. Mosca si muove a tutto campo: Ucraina, Baltico, Medio Oriente,… - panorama_it : Non c’è solo la Cina ad armarsi o a far salire la tensione. Mosca si muove a tutto campo: Ucraina, Baltico, Medio O… - QuelloKeSbrocca : 4 anni con donaldino sono stati un inferno per gli americani, ma una pacchia per il resto del mondo... mo joe il pe… - Stella_Ssj : @tuttoeniente7 No gli scenari 2-5 prevedono: lockdown totale, (o) inflazione, (o) rivolte/guerra civile, (o) altre… - ferrix88 : @Capobianco2005C @vitalbaa @InOndaLa7 Ma gli scienziati prima di ieri non sapevano nulla Più probabile ci troveremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scenari guerra Una proposta per ridurre il contagio Siamo all'ultimo miglio, dobbiamo unirci per raggiungere l'obiettivo di uscire da questa guerra ...contagio come primario obiettivo e la derogabilità della libertà individuale) aprono a questi scenari ...

FAZ - Contro l'inflazione: la politica monetaria deve dare un segnale Per entrambi gli scenari si possono trovare precedenti nella storia del dopoguerra: quando il tasso di inflazione in Germania salì al 7% nel corso della guerra di Corea nel 1951, alcuni contemporanei ...

Scenari di guerra: la variante russa Panorama Stati Uniti mettono in guardia la Russia, che parla di "minaccia di guerra" in Ucraina Dal lato opposto, l'infrastruttura militare dell'alleanza si avvicina irresponsabilmente ai confini russi: torna lo scenario da incubo di uno scontro militare, dopo queste decisioni della NATO, mentre ...

I cinque paradossi del metano e la sfida italiana Lo scenario globale uscito dalla COP26 di Glasgow, cioè l’impegno per la phase out dal carbone, ha riportato di moda la vecchia, ma mai dimenticata, definizione di ...

Siamo all'ultimo miglio, dobbiamo unirci per raggiungere l'obiettivo di uscire da questa...contagio come primario obiettivo e la derogabilità della libertà individuale) aprono a questi...Per entrambi glisi possono trovare precedenti nella storia del dopoguerra: quando il tasso di inflazione in Germania salì al 7% nel corso delladi Corea nel 1951, alcuni contemporanei ...Dal lato opposto, l'infrastruttura militare dell'alleanza si avvicina irresponsabilmente ai confini russi: torna lo scenario da incubo di uno scontro militare, dopo queste decisioni della NATO, mentre ...Lo scenario globale uscito dalla COP26 di Glasgow, cioè l’impegno per la phase out dal carbone, ha riportato di moda la vecchia, ma mai dimenticata, definizione di ...