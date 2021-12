Sanremo 2022 | chi sono i Big in gara meno conosciuti al pubblico?

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ecco chii Big inalQuesta serastati svelati ufficialmente i Big che gareggeranno a. A rivelarli è stato proprio il direttore artistico Amadeus in collegamento con il TG 1 condotto da Francesco Giorgino. La prima lista è quella di Dargen D’Amico, Elisa, Gianni Morandi, Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, la Rappresentante di Lista e Ana Mena. In secondo luogostati annunciati Achille Lauro, Iva Zanicchi, Michele Bravi, Rkomi, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Elisa ed Aka7ven. Chigli artiti ...

Commenta per primo Nella serata di oggi sono stati svelati i 20 big in gara a: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood & Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka 7even, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, ...Amadeus, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di, ha svelato il cast dei 22 cantanti in gara all'edizione. Ai 22 big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori di...Grande attesa per conoscere i Big che parteciperanno Sanremo 2022: come anticipato ha annunciato la lista durante il Tg1 delle 20 condotto da Francesco Giorgino. L'elenco dei primi 11 ...Durante l'edizione delle 20 del TG1, Amadeus ha svelato ufficialmente la lista dei 22 partecipanti al Festival di Sanremo 2022 ...