(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - La Federazione Italianaha pubblicato la versione aggiornata delper la ripresa dell'che recepisce le disposizioni del DL 172/2021. Le novità introdotte dal DL e recepite nel, dal 6 dicembre 2021, sono: Zona bianca e zona gialla obbligo di Green Pass per accesso alle palestre e obbligo di Green Pass per accesso agli spogliatoi (sono esclusi dall'obbligo gli accompagnatori di minori di anni 12 e di disabili negli spogliatoi). Il pubblico sugli spalti potrà accedere solo con Green Pass rafforzato nei limiti del 75% della capienza all'aperto. Zona arancione.non di preminente interesse nazionale: solo coloro in possesso del Green Pass rafforzato e i minori di 12 anni possono svolgere normalmente le ...

TV7Benevento : Rugby: Fir, aggiornato il protocollo per l'attività agonistica... - NprRugby : FIR Piemonte promuove sul territorio regionale quattro giornate di rugby dedicato ai più piccoli - ForceElf : RT @Federugby: Nella #giornatadelladisabilita, l’impegno di FIR per rendere il Gioco nel nostro Paese sempre più #rugbyxtutti ?? https://t.… - anteprima24 : ** #FIR #Campania incontra la Croce Rossa Italiana ** - gazzettamantova : Il Covid colpisce Rovigo, salta il match con Viadana Rugby Top 10. Richiesta di rinvio nelle mani della Fir. Intant… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Fir

OnRugby

Roma - La Federazione Italianaha pubblicato la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa dell'attività agonistica che recepisce le disposizioni del DL 172/2021. CLICCA QUI PER IL PROTOCOLLO AGGIORNATO Le novità ......della pandemia "non si disputerà la Coppa del mondo giovanile - annuncia il presidente della... Leggi i commenti: tutte le notizie 4 dicembre - 11:11Roma, 4 dic. - La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa dell'attività agonistica che recepisce le dispos ...La società proprietaria del Sei Nazioni di rugby, composta dalle sei federazioni nazionali più il fondo d’investimento Cvc, sceglie due strade diverse per valorizzare i tornei minori. Nel 2022 quello ...