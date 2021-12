Roma-Inter 0-3, Mourinho: “Così sono nettamente più forti di noi”. Poi abbandona subito l’intervista (Di sabato 4 dicembre 2021) “Inter più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali ancora più forti di noi. Tra Covid, squalificati e infortunati la nostra situazione era molto limitata. Col potenziale che avevamo in campo era importante fare gol con due-tre opportunità, non ne avremmo potuto avere altre. Tre chance e non abbiamo segnato, quando poi si gioca con giocatori fuori posizione non si può prendere gol come il primo o il terzo”. Così José Mourinho in una breve Intervista dopo Roma-Inter 0-3 in cui lo Special One ha risposto solo alla domanda dell’inviato rifiutandosi di rispondere allo studio. E sull’arbitro: “Di Bello ha arbitrato bene, magari poteva ammonire pure Cristante. Non è stato ammonito, noi siamo la squadra più indisciplinata della Serie A, una cosa ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali ancora piùdi noi. Tra Covid, squalificati e infortunati la nostra situazione era molto limitata. Col potenziale che avevamo in campo era importante fare gol con due-tre opportunità, non ne avremmo potuto avere altre. Tre chance e non abbiamo segnato, quando poi si gioca con giocatori fuori posizione non si può prendere gol come il primo o il terzo”.Joséin una brevevista dopo0-3 in cui lo Special One ha risposto solo alla domanda dell’inviato rifiutandosi di rispondere allo studio. E sull’arbitro: “Di Bello ha arbitrato bene, magari poteva ammonire pure Cristante. Non è stato ammonito, noi siamo la squadra più indisciplinata della Serie A, una cosa ...

