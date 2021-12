Roma. Bus prende in pieno un’auto e la scaraventa su un pedone: 25enne in codice rosso (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di puro panico ieri pomeriggio a Roma in zona Marconi, all’incrocio tra il Lungotevere di Pietra Papa e Ponte Guglielmo Marconi. E’ accaduto intorno alle ore 16.45: a scontrarsi un autobus della linea 792 e una Dacia Sandero. Il bus, colpendo l’auto, la spinge verso un pedone e lo investe. pedone investito sul Ponte Marconi: 25enne in codice rosso Sul posto interviene la Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Marconi, che chiude al traffico veicolare il tratto del Lungotevere di Pietrapapa nella corsia che va da Piazza Righi al Lungotevere Gassman. I sanitari del 118 intanto soccorrono il pedone: si tratta di un ragazzo di 25 anni, originario della Sierra Leone. Le sue condizioni sono gravi e viene trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Momenti di puro panico ieri pomeriggio ain zona Marconi, all’incrocio tra il Lungotevere di Pietra Papa e Ponte Guglielmo Marconi. E’ accaduto intorno alle ore 16.45: a scontrarsi un autobus della linea 792 e una Dacia Sandero. Il bus, colpendo l’auto, la spinge verso une lo investe.investito sul Ponte Marconi:inSul posto interviene la Polizia Locale diCapitale, Gruppo Marconi, che chiude al traffico veicolare il tratto del Lungotevere di Pietrapapa nella corsia che va da Piazza Righi al Lungotevere Gassman. I sanitari del 118 intanto soccorrono il: si tratta di un ragazzo di 25 anni, originario della Sierra Leone. Le sue condizioni sono gravi e viene trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Bus prende in pieno un’auto e la scaraventa su un pedone: 25enne in codice rosso - astralmobilita : ??? #Roma #tram3 e #tram8 #tram3 circolazione interrotta ?? Bus sostitutivi #ValleGiulia <> #StazioneTrastevere… - iltrenoromalido : Sulle vetture le porte anteriori devono continuare a rimanere chiuse o devono essere riaperte per la salita dei pas… - VincenzaSMF : RT @ilmessaggeroit: Roma, Green pass: controllori Atac e Cotral verificheranno i certificati dei passeggeri di metro e bus dal 6/12 https:/… - PoliticaNewsNow : Green Pass Roma, controllori verificheranno validità certificato su bus e metro -