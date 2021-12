Ritratti 3D dal DNA delle gomme da masticare (Di sabato 4 dicembre 2021) Heather Dewey-Hagborg è un’artista davvero eccentrica: da un po’ di tempo a questa parte realizza Ritratti in scultura di sconosciuti raccogliendo per strada delle gomme da masticare, mozziconi e altri rifiuti. E proprio attraverso le gomme e le cicche l’artista può analizzare il DNA dei soggetti per ricavarne una “fotografia” genetica su cui impostare il suo lavoro plastico. Dei veri e propri Ritratti 3D, insomma. Scopriamo come funziona il suo lavoro. La ricostruzione facciale è un metodo utilizzato dall’archeologia e dagli storici per risalire ai volti di personaggi appartenenti alle epoche passate di cui abbiamo soltanto dei frammenti ossei o delle descrizioni poco accurate. Il metodo ha molto a che fare con la disciplina artistica, e infatti ci sono molti scultori ... Leggi su curiosauro (Di sabato 4 dicembre 2021) Heather Dewey-Hagborg è un’artista davvero eccentrica: da un po’ di tempo a questa parte realizzain scultura di sconosciuti raccogliendo per stradada, mozziconi e altri rifiuti. E proprio attraverso lee le cicche l’artista può analizzare il DNA dei soggetti per ricavarne una “fotografia” genetica su cui impostare il suo lavoro plastico. Dei veri e propri3D, insomma. Scopriamo come funziona il suo lavoro. La ricostruzione facciale è un metodo utilizzato dall’archeologia e dagli storici per risalire ai volti di personaggi appartenenti alle epoche passate di cui abbiamo soltanto dei frammenti ossei odescrizioni poco accurate. Il metodo ha molto a che fare con la disciplina artistica, e infatti ci sono molti scultori ...

