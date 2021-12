Polemiche dimissioni di Bettini dal cda della Festa del Cinema di Roma (Di sabato 4 dicembre 2021) “Cari amici, sono venuto a sapere che in un confronto istituzionale volto a ridefinire gli assetti delle realtà culturali Romane, in particolare in riferimento alla Festa del Cinema, sono emerse mie presunte indicazioni e volontà. Qualche parola che in passato ho espresso sull’argomento mi è stata richiesta. Ha rappresentato un mio atto di generosità volto a dare un contributo che non pretende minimamente di condizionare scelte la cui responsabilità è in primo luogo del Sindaco Roberto Gualtieri”. Lo scrive Goffredo Bettini, dirigente del Pd, in una lettera da lui stesso pubblicata indirizzata a Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Roberto Gualtieri. “Vi prego quindi anche nelle discussioni istituzionali future di non chiamarmi in causa, in nessun modo e per alcun possibile risvolto delle vicende. Comunicherò anche ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) “Cari amici, sono venuto a sapere che in un confronto istituzionale volto a ridefinire gli assetti delle realtà culturaline, in particolare in riferimento alladel, sono emerse mie presunte indicazioni e volontà. Qualche parola che in passato ho espresso sull’argomento mi è stata richiesta. Ha rappresentato un mio atto di generosità volto a dare un contributo che non pretende minimamente di condizionare scelte la cui responsabilità è in primo luogo del Sindaco Roberto Gualtieri”. Lo scrive Goffredo, dirigente del Pd, in una lettera da lui stesso pubblicata indirizzata a Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Roberto Gualtieri. “Vi prego quindi anche nelle discussioni istituzionali future di non chiamarmi in causa, in nessun modo e per alcun possibile risvolto delle vicende. Comunicherò anche ...

