Non lo fate più come una volta? Potrebbe essere colpa del “pene d’oro” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ok, no, va bene capiamo che fa ridere ma asciugati le lacrime: non pensi sia meglio capire se il tuo partner ha la sindrome del pene d’oro? Prima o poi doveva arrivare anche qui e, fortunatamente, ci siamo noi pronti a spiegarti di che cosa si tratti. Dei tanti problemi che si creano sotto le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Ok, no, va bene capiamo che fa ridere ma asciugati le lacrime: non pensi sia meglio capire se il tuo partner ha la sindrome del? Prima o poi doveva arrivare anche qui e, fortunatamente, ci siamo noi pronti a spiegarti di che cosa si tratti. Dei tanti problemi che si creano sotto le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : PRONTOOOOO!! @M_gabanelli PRONTOOOO!! Ma fate inchieste investigative e non avete ancora capito che il denaro NON E… - NicolaPorro : ?? Volete cambiare #sesso? Fate pure. Ma non fatelo pagare a noi: ecco quanti soldi (pubblici) vogliono investire...… - scottecs : Non fate zoom è barare - PinkFreud009 : RT @barbarab1974: Passi la tua vita a studiare e a fare il Medico poi arrivano tre imbecilli scappati di casa che credono di sovvertire le… - ariete8aprile : @Ballando_Rai ma perchè non fate partecipare la giurira,giuria si fa per dire a parte carolin,gli altri visto che c… -