Mourinho non parla con lo studio di Dazn | «L’Inter molto più forte di noi»

Mourinho a Dazn dopo Roma-Inter 0-3. «Mi scuso con studio e la gente a casa. L'Inter è più forte di noi in condizioni normali. In condizioni non normali, è molto più forte di noi. Lo scorso anno aveva 29 punti più di noi. Oggi la nostra situazione era molto molto limitata. Potenziale offensivo nullo che avevamo in campo, era molto importante fare gol. Abbiamo avuto tre grandi opportunità e non abbiamo segnato. Quando tu giochi con un'organizzazione difensiva con persone che non giocano nel loro ruolo, come noi oggi, non puoi prendere gol come il primo e il terzo. Arbitro bene, nessuna influenza nel risultato. Mancato solo un giallo a Cristante. Siamo squadra più indisciplinata di Serie A, solo Cristante non ha ...

