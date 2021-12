Milan-Salernitana 2-0, Pioli: “Contento di prestazione e gestione, serve tenere livello alto tutto l’anno” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Esco con la soddisfazione di una bella prestazione, una vittoria, è troppo facile pensare che fosse scontato, poi fare qualche gol in più sarebbe bello, soprattutto perché i miei ragazzi se lo meritavano. Abbiamo dato continuità alla bella prestazione di Genova”. Lo ha dichiarato Stefano Pioli, ai microfoni Dazn, al termine della vittoria interna del Milan per 2-0 contro la Salernitana. “Leao ha preso una botta, era meglio non rischiare, sulla posizione si sente a suo agio a sinistra, è difficile da marcare perché più sta alto e più è difficile da marcare. Con l’ingresso di Krunic abbiamo giocato con lui e Diaz davanti senza nove, si sono messi bene mettendo in difficoltà gli avversari – ha analizzato il tecnico rossonero – Sono Contento della ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Esco con la soddisfazione di una bella, una vittoria, è troppo facile pensare che fosse scontato, poi fare qualche gol in più sarebbe bello, sopratperché i miei ragazzi se lo meritavano. Abbiamo dato continuità alla belladi Genova”. Lo ha dichiarato Stefano, ai microfoni Dazn, al termine della vittoria interna delper 2-0 contro la. “Leao ha preso una botta, era meglio non rischiare, sulla posizione si sente a suo agio a sinistra, è difficile da marcare perché più stae più è difficile da marcare. Con l’ingresso di Krunic abbiamo giocato con lui e Diaz davanti senza nove, si sono messi bene mettendo in difficoltà gli avversari – ha analizzato il tecnico rossonero – Sonodella ...

