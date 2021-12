Maturità, “Prove scritte, un messaggio di serietà e autorevolezza per gli studenti”. Crepet, Cottarelli e altri scrivono a Bianchi (Di sabato 4 dicembre 2021) De Monticelli, Fusaro, Fornero, Crepet, Di Meglio, Cottarelli: dal mondo accademico e non solo l'appello al ministro Patrizio Bianchi per la reintroduzione delle Prove scritte ai prossimi Esami di Stato, svolti negli ultimi due anni con un maxi colloquio orale a causa della pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) De Monticelli, Fusaro, Fornero,, Di Meglio,: dal mondo accademico e non solo l'appello al ministro Patrizioper la reintroduzione delleai prossimi Esami di Stato, svolti negli ultimi due anni con un maxi colloquio orale a causa della pandemia. L'articolo .

