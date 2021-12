L’ultima trovata è il “green pass dark”. Ma non servirà (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi sono i no vax? Secondo Paolo Crepet sono “degli egoisti saccenti, un segno di crisi della democrazia, perché saccenti sono tutti quelli che parlano senza formazione e informazione.” #agorarai #1dicembre pic.twitter.com/vHRTzLXIWH — Agorà (@agorarai) December 1, 2021 Quando si sostiene che da due anni stiamo vivendo in uno stato di polizia sanitaria privo di alcuna logica, i farisei del dogma sorridono, facendosi scudo del supremo diritto dei cittadini a non ammalarsi. Ospite mercoledì mattina di Agorà, in onda su Rai3, lo ha espresso in questo termini Paolo Crepet, celebrato psichiatra mediatico, il quale ha ribadito che a suo avviso i cosiddetti no vax rappresentano “un segno di crisi della democrazia”. Dunque per questo ennesimo tifoso delle restrizioni benefiche, il quale ha anche aggiunto che lui è per un “green pass dark” ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi sono i no vax? Secondo Paolo Crepet sono “degli egoisti saccenti, un segno di crisi della democrazia, perché saccenti sono tutti quelli che parlano senza formazione e informazione.” #agorarai #1dicembre pic.twitter.com/vHRTzLXIWH — Agorà (@agorarai) December 1, 2021 Quando si sostiene che da due anni stiamo vivendo in uno stato di polizia sanitaria privo di alcuna logica, i farisei del dogma sorridono, facendosi scudo del supremo diritto dei cittadini a non ammalarsi. Ospite mercoledì mattina di Agorà, in onda su Rai3, lo ha espresso in questo termini Paolo Crepet, celebrato psichiatra mediatico, il quale ha ribadito che a suo avviso i cosiddetti no vax rappresentano “un segno di crisi della democrazia”. Dunque per questo ennesimo tifoso delle restrizioni benefiche, il quale ha anche aggiunto che lui è per un “” ...

