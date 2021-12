LIVE Roma-Inter 0-3 | Serie A calcio in DIRETTA | Mkhitaryan ci prova da fuori!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86?che oramai attende la fine dell’incontro. 84? Calhanoglu esce, dentro Sensi per l’. 82? Zaniolo da l’illusione della rete mandando sull’esterno della porta. 80? Handanovic esce male e rischia di perdere il pallone. 78? Ammonito Zaniolo, salta anche lui la partita contro lo Spezia. 76? Fischi per Dzeko all’uscita del campo. 74? Dentro Vecino e Dimarco, fuori Bastoni e Dzeko nell’. 72?al volo spedisce alto. 70? Confusione in fase offensiva per la. 68? Il chiaro utilizzo dei primavera da parte di Mourinho è un chiaro segnale alla società in vista del mercato. 66? Dzeko per Vidal che non riesce a calciare. 64? Ammonito Mancini, salterà la sfida contro lo Spezia. 62? Fuori Kumbulla e dentro Bove ...