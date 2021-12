LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: botta e risposta tra Verstappen e Hamilton (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Nelle FP3 i piloti lavorano in funzione della gara di domani. Solo in qualifica conosceremo le reali potenzialità delle macchine sul giro secco. 15.40 Leclerc si migliora ed è 9° a 1?435. 15.39 Gomme morbide anche per Sainz. 15.38 La classifica parziale: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:28.212 2 2 Lewis Hamilton Mercedes+0.102 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.503 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.680 2 5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.748 2 6 Valtteri bottaS Mercedes+0.886 27 Carlos SAINZ Ferrari+1.082 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.113 2 9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.512 210 Charles LECLERC Ferrari+1.542 4 11 Esteban OCON Alpine+1.569 212 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.712 3 13 Fernando ALONSO Alpine+1.753 3 14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.977 3 15 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Nelle FP3 i piloti lavorano in funzione della gara di domani. Solo in qualifica conosceremo le reali potenzialità delle macchine sul giro secco. 15.40 Leclerc si migliora ed è 9° a 1?435. 15.39 Gomme morbide anche per Sainz. 15.38 La classifica parziale: 1 MaxRed Bull Racing1:28.212 2 2 LewisMercedes+0.102 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.503 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.680 2 5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.748 2 6 ValtteriS Mercedes+0.886 27 Carlos SAINZ Ferrari+1.082 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.113 2 9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.512 210 Charles LECLERC Ferrari+1.542 4 11 Esteban OCON Alpine+1.569 212 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.712 3 13 Fernando ALONSO Alpine+1.753 3 14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.977 3 15 ...

Moritzette : RT @motorboxcom: #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL3 #FP3 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: https… - sportli26181512 : Formula 2, a Jeddah la Sprint 1 è di Armstrong: tutti i risultati: E' del pilota neozelandese del team Dams il succ… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL3 #FP3 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL3 #FP3 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… - zazoomblog : LIVE F1 GP Arabia Saudita in DIRETTA: semaforo verde iniziano le FP3 - #Arabia #Saudita #DIRETTA: #semaforo -