Liga | il Real Madrid passa sulla Real Sociedad con Vinicius e Jovic e resta a +8 Benzema ko

Advertising

InLimoneWeTrust : @marifcinter Tra Liga e Champions, il Real è alla 11 vittoria consecutiva... sarà un'impresa batterli... - Jaolmedagm : RT @lamortevito: Spallata alla Liga del Real Madrid? Probabile. Da valutare l’infortunio di #Benzema, uscito dopo un quarto d’ora di gioco.… - glooit : Liga: Real Madrid supera Real Sociedad e allunga in vetta leggi su Gloo - sportface2016 : #Liga, il #RealMadrid vince anche in casa della #RealSociedad: Ancelotti prova la fuga - lamortevito : Spallata alla Liga del Real Madrid? Probabile. Da valutare l’infortunio di #Benzema, uscito dopo un quarto d’ora di… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

... alla ricerca del primo posto in classifica per l'Inter e con ilche è saldamente in pole in. Non basta per le ambizioni dei due club che dovranno confermarsi fino a Natale e poi nel 2022 ...In attesa di conoscere il vincitore della sfida traSociedad eMadrid, nel pomeriggio dellaspagnola le altre sfida di giornata. Risultati impossibili da prevedere alla vigilia in questa occasione, col Barcellona di Xavi che incappa in un'assurda ...LIGA - l Real Madrid domina il secondo tempo e affonda la Real Sociedad con le reti di Vinicius e Jovic. Blancos a +8 sul Siviglia in seconda posizione. L'unico ...Il video con gli highlights e i gol di Real Sociedad-Real Madrid 0-2, match valido per la sedicesima giornata di Liga 2021/2022. Alla Reale Arena di San Sebastian i blancos vincono ancora grazie ai go ...