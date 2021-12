La classifica sorride ma è allarme in attacco: resta solo Ibra (Di sabato 4 dicembre 2021) Il successo sulla Salernitana e la situazione dell'attacco rossonero nel punto da San Siro realizzato da Marco Fallisi. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Il successo sulla Salernitana e la situazione dell'rossonero nel punto da San Siro realizzato da Marco Fallisi.

Ultime Notizie dalla rete : classifica sorride Serie B: il Lecce vola in vetta, vincono Benevento e Cremonese Sorride anche il Benevento che conquista la terza vittoria consecutiva: i giallorossi superano in rimonta il Pordenone per 2 - 1 confermandosi nelle zone alte della classifica. A inizio secondo ...

Baroni: 'Ottima gara, matura. Abbiamo concesso poco' Infine, un commento sulla classifica che sorride sempre di più ai giallorossi con 31 punti: 'Sono contento ma la classifica sono la lascio vedere ai nostri tifosi e alla società. Io penso a tante ...

Lecce, la classifica sorride: il confronto con la passata stagione Pianetalecce Palermo Primavera, sorride ancora Di Benedetto: poker al Foggia e primato al sicuro Il Palermo Primavera conquista l'ottava vittoria in campionato su dieci gare disputate. I baby rosanero si impongono 4-1 sul Foggia al "Pasqualino Stadium" di Carini ...

Il Villarreal perde ancora: il Siviglia del Papu fa sorridere l'Atalanta Ocampos stende la squadra di Emery che mercoledì arriverà a Bergamo per giocarsi la sfida decisiva in Champions in piena crisi e con il morale a terra ...

