Kate Middleton in lacrime per Meghan: cosa è successo tra le due cognate? (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si placano mai gli animi nel casato reale più spiato e chiacchierato di sempre. Stando a nuove indiscrezioni, infatti, secondo quanto riferito da Kirstie Allsopp, amica della Duchessa di Cambridge, Meghan Markle avrebbe avuto un duro confronto con Kate Middleton, per il presunto bullismo della moglie di Harry nei confronti del personale di Kensington Palace. Sempre secondo alcune voci non ancora confermate, però, la dolce metà di William avrebbe avuto la peggio, finendo in lacrime dopo la discussione con la duchessa del Sussex, che era stata richiamata da Kate per il modo in cui aveva trattato il suo staff. Kirstie ha raccontato al quotidiano The Telegraph che lo scontro, risalente al maggio del 2018, riguardasse il comportamento poco regale di Meghan, ma è stata ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si placano mai gli animi nel casato reale più spiato e chiacchierato di sempre. Stando a nuove indiscrezioni, infatti, secondo quanto riferito da Kirstie Allsopp, amica della Duchessa di Cambridge,Markle avrebbe avuto un duro confronto con, per il presunto bullismo della moglie di Harry nei confronti del personale di Kensington Palace. Sempre secondo alcune voci non ancora confermate, però, la dolce metà di William avrebbe avuto la peggio, finendo indopo la discussione con la duchessa del Sussex, che era stata richiamata daper il modo in cui aveva trattato il suo staff. Kirstie ha raccontato al quotidiano The Telegraph che lo scontro, risalente al maggio del 2018, riguardasse il comportamento poco regale di, ma è stata ...

Advertising

ParliamoDiNews : Kate Middleton in lacrime, il retroscena: `Dopo la lite con Meghan Markle`, una accusa gravissima – Libero Quotidia… - vogue_italia : Kate Middleton e il riciclo creativo degli abiti da sera (questo per esempio è di Erdem, e la duchessa ha fatto agg… - Scotty3451 : Perché se è per questo Kate Middleton è Duchessa di Cambridge e futura Regina eppure non è assolutamente Vip #GFVIP… - DMastromattei : Kate Middleton e William, 'il suo piatto preferito': cosa danno da mangiare al figlio George – Libero Quotidiano - ParliamoDiNews : Kate Middleton e William, `il suo piatto preferito`: cosa danno da mangiare al figlio George – Libero Quotidiano… -