Il giocatore del City stava per partire, Guardiola l’ha convinto: il retroscena (Di domenica 5 dicembre 2021) Bernardo Silva sta facendo innamorare il pubblico del Manchester City, ma senza lo zampino di Pep Guardiola non sarebbe capitato. Il tutto sarebbe, anche, potuto accadere, ma sicuramente non con la maglia dei Citizens. Il giocatore portoghese è stato contattato, l’estate scorsa, dall’Atletico Madrid di Diego “El Cholo” Simeone. Proprio quest’ultimi avrebbero offerto per lui circa 45 milioni di euro, pochi rispetto ai 70 che voleva la società inglese. A riportare la notizia è anche Fabrizio Romano attraverso un tweet: Bernardo Silva’s flying… and it’s thanks to Pep. Bernardo wanted to leave Man City last summer. The board asked for €70m – Atletico wanted Bernardo but NO way for €40/45m proposals. ???? #MCFCGuardiola changed Bernardo’s mind pushing him to stay… and he’s back at top level. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Bernardo Silva sta facendo innamorare il pubblico del Manchester, ma senza lo zampino di Pepnon sarebbe capitato. Il tutto sarebbe, anche, potuto accadere, ma sicuramente non con la maglia dei Citizens. Ilportoghese è stato contattato, l’estate scorsa, dall’Atletico Madrid di Diego “El Cholo” Simeone. Proprio quest’ultimi avrebbero offerto per lui circa 45 milioni di euro, pochi rispetto ai 70 che voleva la società inglese. A riportare la notizia è anche Fabrizio Romano attraverso un tweet: Bernardo Silva’s flying… and it’s thanks to Pep. Bernardo wanted to leave Manlast summer. The board asked for €70m – Atletico wanted Bernardo but NO way for €40/45m proposals. ???? #MCFCchanged Bernardo’s mind pushing him to stay… and he’s back at top level. ...

Ultime Notizie dalla rete : giocatore del Scacchi: torneo di Natale "Banca del Veneto Centrale" ...Centrale e il Patrocinio del Comune di Rovigo Assessorato allo Sport, per decretare il campione provinciale in modalità 'rapid', una formula di gioco assai dinamica e spettacolare. Ogni giocatore ...

Real Madrid, occhi su un centrocampista tedesco Come riportato dalla Bild il club spagnolo potrebbe tentare l'affondo in estate per assicurarsi Serge Gnabry del Bayern Monaco . Il giocatore della nazionale tedesca va in scadenza agiugno 2023 e il ...

Il mondo del calcio piange Claudio Magnetto, ex giocatore e allenatore morto a 64 anni La Stampa Gasperini a Sky: "Vittoria ancora più esaltante della Juve. Grande sportività del pubblico" L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è raggiante ai microfoni di SKY dopo la vittoria con il Napoli per 2-3 ...

Napoli-Atalanta:; i voti agli azzurri Cronaca 4 Dicembre 2021 Fonte: CalcioNapoli24 Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Maradona Ospina 6: beffato in avvio dal tiro a rimorchio di Malinovskyi ch ...

