Everton, l'ex Napoli Benitez a serio rischio esonero (Di sabato 4 dicembre 2021) E' un momento difficilissimo per l'Everton, l'allenatore Benitez rischia l'esonero. Il club inglese si trova in grossa difficoltà ed è in caduta libera. E' reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima davanti al pubblico amico contro il Liverpool. Nella prossima sfida affronterà l'Arsenal, in un match che sembra proibitivo. Secondo voci provenienti dall'Inghilterra l'ex Napoli Benitez è sulla graticola e potrebbe essere esonerato a stretto giro di posta. La decisione definitiva arriverà comunque dopo la sfida contro i Gunners. L'articolo CalcioWeb.

