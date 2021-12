Elisa Di Francisca a Verissimo | ' Sono rimasta incinta del mio ex violento | ho preso la decisione più difficile'

(Di sabato 4 dicembre 2021)Di, ospite di ha vinto tante medaglie nella scherma ed è appena diventata mamma bis, ma non dimentica il periodo più brutto della sua vita. Nel libro che ha scritto e pubblicato ...

, il dramma a Verissimo Poi racconta un capitolo ancora più difficile: ' Dopo che l'ho lasciato sono rimasta incinta, il momento più brutto della mia vita. Io sarei stata sola con un ...E' a Verissimo cheDiracconta la violenza subita dall'ex fidanzato e il momento in cui ha saputo di essere incinta, ...Elisa Di Francisca, ospite di Verissimo, ha vinto tante medaglie nella scherma ed è appena diventata mamma bis, ma non dimentica il periodo più brutto della sua vita. Nel libro ...E' a Verissimo che Elisa Di Francisca racconta la violenza subita dall'ex fidanzato e il momento in cui ha saputo di essere incinta, l'aborto ...