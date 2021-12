Diffidati Napoli-Atalanta, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Verona (Di sabato 4 dicembre 2021) Ben tre giocatori si trovano nell’elenco dei Diffidati dell’Atalanta prima di scendere in campo contro il Napoli e a rischio squalifica in vista del successivo scontro con l’Hellas Verona. Sono pedine importanti per Gasperini e che dovranno cercare a tutti i costi di non farsi ammonire per la quinta volta in stagione: si tratta di Demiral, Freuler e Malinovskyi, che in caso di cartellino salterebbero la partita successiva. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ben tre giocatori si trovano nell’elenco deidell’prima di scendere in campo contro ile aindel successivo scontro con l’Hellas. Sono pedine importanti per Gasperini e che dovranno cercare a tutti i costi di non farsi ammonire per la quinta volta in stagione: si tratta di Demiral, Freuler e Malinovskyi, che in caso di cartellino salterebbero la partita successiva. SportFace.

Advertising

MundoNapoli : TMW – Napoli, pericolo diffidati: uno è out, ma l’altro in caso di ammonizione salterà l’Empoli - cn1926it : #NapoliAtalanta, occhio al cartellino: i diffidati azzurri - infoitsport : DIFFIDATI Napoli-Atalanta, azzurri a rischio squalifica in vista dell'Empoli - sscalcionapoli1 : Napoli, due diffidati per la partita contro l’Atalanta - ilnapolionline : SERIE A - Napoli-Empoli, occhio ai due diffidati - -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Napoli Diffidati Napoli - Atalanta, azzurri a rischio squalifica in vista dell'Empoli Sono due i giocatori presenti nell'elenco dei diffidati del Napoli prima di giocare contro l' Atalanta e a rischio squalifica in vista del successivo impegno contro l' Empoli . Si tratta di Zambo Anguissa, che però è infortunato e dunque non ci ...

Diffidati Napoli - Atalanta, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Verona Ben tre giocatori si trovano nell'elenco dei diffidati dell' Atalanta prima di scendere in campo contro il Napoli e a rischio squalifica in vista del successivo scontro con l'Hellas Verona. Sono pedine importanti per Gasperini e che dovranno ...

SERIE A - Napoli-Empoli, occhio ai due diffidati Il Napoli Online Napoli, occhio ai diffidati: c'è chi rischia di saltare l'Empoli L'esterno mancino portoghese dovrà stare attento: in caso di ammonizione, non sarebbe disponibile per la prossima sfida di campionato.

DIFFIDATI Napoli-Atalanta, azzurri a rischio squalifica in vista dell'Empoli In caso di ammonizione, infatti, sarebbe la quinta e per questo scatterebbe la squalifica di un turno Si tratta di Zambo Anguissa, che però è infortunato e dunque non ci sarà sicuramente, e Mario Rui, ...

Sono due i giocatori presenti nell'elenco deidelprima di giocare contro l' Atalanta e a rischio squalifica in vista del successivo impegno contro l' Empoli . Si tratta di Zambo Anguissa, che però è infortunato e dunque non ci ...Ben tre giocatori si trovano nell'elenco deidell' Atalanta prima di scendere in campo contro ile a rischio squalifica in vista del successivo scontro con l'Hellas Verona. Sono pedine importanti per Gasperini e che dovranno ...L'esterno mancino portoghese dovrà stare attento: in caso di ammonizione, non sarebbe disponibile per la prossima sfida di campionato.In caso di ammonizione, infatti, sarebbe la quinta e per questo scatterebbe la squalifica di un turno Si tratta di Zambo Anguissa, che però è infortunato e dunque non ci sarà sicuramente, e Mario Rui, ...