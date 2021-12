Cultura | Gualtieri “Piccola e media editoria componente fondamentale”

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Lasono unadel nostro settorele”, lo dice il sindaco di Roma Robertoall’inaugurazione di Più Libri più Liberi. “È bello che ci sia una crescita dei lettori e che anche questo comparto dell’sia in crescita”, continua. “Sostenere gli editori ci rende tutti più liberi e migliori”, conclude. mpe/mgg su Il Corriere della Città.

Duello tra Roberto e Goffredo Bettini sul potere a Roma. La scorsa settimana è andata in scena una riunione ... ministro della, Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, Miguel Gotor, ...