Concluso l’VIII Congresso Slp Cisl Poste

(Di sabato 4 dicembre 2021) Si è celebratoTerritoriale dell’SlpdiItaliane. Cento delegati eletti dalle assemblee nei posti di lavoro nelle settimane precedenti, si sono confrontati in riferimento le problematiche della categoria, ma non solo.Italiane, un’azienda radicalmente trasformata, ha retto bene l’urto della pandemia e anche grazie al pressante e vigile presenza del sindacato a reso possibile la tutela dei lavoratori. Quest’ultimi sempre in prima fila ad erogare un servizio alla clientela esponendosi al rischio del virus. Il, presieduto da Giuseppe Lanzafame, ha evidenziato, tramite la relazione della segretaria Carlotta Grasso, luci e ombre della categoria dei postali nella provincia. La Slprappresenta quasi l’80% della forza lavoro ...