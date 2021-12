Classifica Coppa del Mondo combinata nordica femminile 2021-2022: Westvold Hansen leader dopo Lillehammer, Sieff ottima quarta (Di sabato 4 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica femminile 2021-2022 1. Gyda Westvold Hansen (Norvegia) 200 2. Mari Leinan Lund (Norvegia) 160 3. Lisa Hirner (Austria) 1104. Annika Sieff (Italia) 96 5. Marte Leinan Lund (Norvegia) 90 6. Ida Marie Hagen (Norvegia) 90 7. Ema Volavsek (Slovenia) 768. Veronica Gianmoena (Italia) 53 9. Yuna Kasai (Giappone) 52 10. Stefaniya Nadymova (Russia) 52 19. Daniela Dejori (Italia) 25 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)DEL1. Gyda(Norvegia) 200 2. Mari Leinan Lund (Norvegia) 160 3. Lisa Hirner (Austria) 1104. Annika(Italia) 96 5. Marte Leinan Lund (Norvegia) 90 6. Ida Marie Hagen (Norvegia) 90 7. Ema Volavsek (Slovenia) 768. Veronica Gianmoena (Italia) 53 9. Yuna Kasai (Giappone) 52 10. Stefaniya Nadymova (Russia) 52 19. Daniela Dejori (Italia) 25 Foto: Lapresse

