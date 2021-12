Candreva | «Lazio nel mio cuore ma sono felice alla Sampdoria Sulla Nazionale…»

(Di sabato 4 dicembre 2021) Antonioha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: le parole dell’esterno dellaAntonioè rinato. Le parole del capocannoniere dei blucerchiati in vista del match contro laa Il Corriere dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «contento del mio rendimento, un po’ meno pensandosquadra. Seiquando si raggiungono gli obiettivi comuni. C’è stata qualche difficoltà sinora siamo stati discontinui. La passione per il calcio è immensa. L’entusiasmo fa andare avanti. E qui cile condizioni per esprimersi bene.arrivato a Genova un anno fa, venendo da una stagione particolare. ...

SAMPDORIA -domenica ore 18.00 Sampdoria (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello;, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Caputo.(4 - 3 - 3): Reina; Lazzari, ...Sampdoria -, le probabili formazioni Sampdoria (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Ekdal, Verre, Thorsby,; Caputo, Quagliarella. All.: D'Aversa.(4 - 3 - ...I probabili unidici di Sarri e D'Aversa in vista del match di Marassi, in programma domenica alle 18 e valido per la 16esima giornata ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Archiviato il turno settimanale, la Lazio domenica se la vedrà in casa della Sampdoria con l’obiettivo di rialzare la testa.