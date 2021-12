Bonaccini e le minacce dei No vax: «Vanno avanti da mesi con metodi squadristi, ma io non ho paura» (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di Sabato anch’io su Rai Radio 1 ha parlato delle minacce ricevute dai No vax su Telegram: «Io non posso permettermi né di aver paura e né di fermarmi: noi abbiamo il dovere come istituzioni di fare di tutto per proteggere le nostre comunità e uscire il prima possibile da questo incubo». Le minacce «Vanno avanti da un po’ di mesi con metodi squadristi veri e propri. Ce l’hanno con me come con qualcun altro quelli che pensano che provare a proteggere le persone anche attraverso i vaccini sia una dittatura sanitaria». E questo ha argomentato, «perché noi abbiamo il dovere, come istituzioni, di fare di tutto per proteggere le nostre comunità, uscire il prima possibile da questo ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di Sabato anch’io su Rai Radio 1 ha parlato dellericevute dai No vax su Telegram: «Io non posso permettermi né di avere né di fermarmi: noi abbiamo il dovere come istituzioni di fare di tutto per proteggere le nostre comunità e uscire il prima possibile da questo incubo». Leda un po’ diconveri e propri. Ce l’hanno con me come con qualcun altro quelli che pensano che provare a proteggere le persone anche attraverso i vaccini sia una dittatura sanitaria». E questo ha argomentato, «perché noi abbiamo il dovere, come istituzioni, di fare di tutto per proteggere le nostre comunità, uscire il prima possibile da questo ...

