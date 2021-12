Bibbiano 2 a Torino, fratellini tolti ai genitori e affidati a una coppia gay ora indagata per maltrattamenti (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci risiamo, ancora bambini strappati alla loro famiglia d’origine. Un caso Bibbiano 2 sconvolge Torino (e non solo). Un’inchiesta su due piccoli tolti ai genitori e che i servizi sociali hanno affidato a un coppia di donne, ora indagate per maltrattamenti. Falso ideologico. E frode processuale. come riporta in queste il sito del Corriere della sera, allora, «sono accusate di aver esercitato pressioni psicologiche sui piccoli per spezzare il legame affettivo con la mamma. E spingerli a rigettare le proprie tradizioni culturali nigeriane». Non a caso, tra i particolari che emergono sull’inchiesta, durante un colloquio una bambina avrebbe detto: «Io mi sento bianca»… Un caso Bibbiano 2 a Torino E siamo di nuovo qui. A inorridire e a interrogarci ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci risiamo, ancora bambini strappati alla loro famiglia d’origine. Un caso2 sconvolge(e non solo). Un’inchiesta su due piccoliaie che i servizi sociali hanno affidato a undi donne, ora indagate per. Falso ideologico. E frode processuale. come riporta in queste il sito del Corriere della sera, allora, «sono accusate di aver esercitato pressioni psicologiche sui piccoli per spezzare il legame affettivo con la mamma. E spingerli a rigettare le proprie tradizioni culturali nigeriane». Non a caso, tra i particolari che emergono sull’inchiesta, durante un colloquio una bambina avrebbe detto: «Io mi sento bianca»… Un caso2 aE siamo di nuovo qui. A inorridire e a interrogarci ...

LegaSalvini : LO SPETTRO DI BIBBIANO: A TORINO UN CASO FOTOCOPIA DELL’EMILIA ROMAGNA - SecolodItalia1 : Bibbiano 2 a Torino, fratellini tolti ai genitori e affidati a una coppia gay ora indagata per maltrattamenti… - andra_andra2021 : RT @MiragliaInfo: 31. 10. 2019: Miraglia segnala in Procura 3 adozioni mascherate; 23.8.2020: Torino come Bibbiano, parla l'avvocato del… - SonnoRagione : RT @ImolaOggi: ??Torino, esplode nuovo caso Bibbiano. Una psicoterapeuta, già indagata in Emilia Romagna, avrebbe manipolato i disegni di un… - ClaudioMeazza : RT @MiragliaInfo: 31. 10. 2019: Miraglia segnala in Procura 3 adozioni mascherate; 23.8.2020: Torino come Bibbiano, parla l'avvocato del… -