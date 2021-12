Alba Parietti: flirt con Alvise Rigo? La smentita (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime ore è stato rilanciato un gossip che coinvolge Alba Parietti e Alvise Rigo, uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con Le Stelle. Secondo quanto riportato, i due avrebbero un flirt: una notizia subito smentita da Alba Parietti, che ha ironizzato sulla loro differenza d’età. “Scusa Alvise, per me sei troppo vecchio”, ha scritto la showgirl. Alba Parietti è finita al centro del gossip nelle Leggi su solodonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime ore è stato rilanciato un gossip che coinvolge, uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con Le Stelle. Secondo quanto riportato, i due avrebbero un: una notizia subitoda, che ha ironizzato sulla loro differenza d’età. “Scusa, per me sei troppo vecchio”, ha scritto la showgirl.è finita al centro del gossip nelle

Advertising

Milly___555 : RT @catiuz92: @Soleil_stasi Traduzione : è inutile perchè noi non possiamo fare nulla. Vi capiamo ???? ma l'anno scorso Alba Parietti fece u… - defrogging : Qualcuno chiami le forze speciali, il presidente della Repubblica, CHIAMATE ALBA PARIETTI NEANCHE LEI PUO' FARSI 12… - ProssimiC : Appello ad Amadeus: so che stasera annuncerai i nomi dei Big al Tg1, ma a me interessa solo sapere se stavolta potr… - ale_dopamina : 'Onestamente sotto un certo quoziente intellettivo non posso rispondere, dovrei entrare in un pollaio e parlare con… - claudiogardini2 : @DarkLadyMouse Sembra che abbiano denunciato anche Valeria Marini e Alba Parietti per troppo silicone -