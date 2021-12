Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 17:45 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viabilità DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 17:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN STUDIO MARCO CILUFFO IN APERTURA TRAFFICO INTENSO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI ALTEZZA INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO , TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E L’APPIA, IN INTERNA, TRAFFICO SOSTENUTO TRA TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA; ALTRE CODE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)DEL 3 DICEMBREORE 17:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA, IN STUDIO MARCO CILUFFO IN APERTURA TRAFFICO INTENSO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI ALTEZZA INNESTO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SULLAFIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN USCITA VERSO IL RACCORDO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO , TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LAFIUMICINO E L’APPIA, IN INTERNA, TRAFFICO SOSTENUTO TRA TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA; ALTRE CODE ...

Advertising

lucorlando : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - DanieleParrucci : Il Ponte dell'industria riaprirà entro i prossimi 10 giorni! Una notizia attesa dai romani che dopo l'incendio dell… - Martina7_totale : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - caligola00 : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - smenichini : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Gualtieri: "Entro 10 giorni il Ponte dell'Industria sarà restituito alla città" ...strutture del Comune che hanno dato il massimo per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità del quadrante ovest'. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma ...

Ponte di ferro, Gualtieri: 'Tra 10 giorni potrà riaprire al traffico' Lo rende noto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 'Entro 10 giorni - ha aggiunto il Sindaco - ...sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...strutture del Comune che hanno dato il massimo per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per ladel quadrante ovest'. Lo annuncia in un tweet il sindaco di...Lo rende noto il Sindaco di, Roberto Gualtieri. 'Entro 10 giorni - ha aggiunto il Sindaco - ...sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la...