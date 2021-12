Val Brembana, per gli under 16 dei 37 Comuni skipass agevolato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Valle Brembana. Incentivare lo sport giovanile, avvicinando i ragazzi allo sci. Con questo scopo, la Comunità Montana Valle Brembana ha ufficializzato la creazione di skipass agevolati per tutti i ragazzi under 16 residenti nei 37 Comuni della valle. Dal 25 dicembre e fino a fine stagione, infatti, i ragazzi potranno sciare nei comprensori della valle accedendo a due skipass agevolati. Sono previsti infatti uno stagionale per lo sci alpino (30 euro) che permette di sciare nelle stazioni di Carona, Foppolo, Piazzatorre, Oltre il Colle (Neve e Passo di Zambla) e Valtorta Piani di Bobbio ed uno di sci nordico (10 euro) per accedere alle piste di Branzi, Cusio, Oltre il Colle e Roncobello. “Un’iniziativa voluta dall’intera assemblea della Comunità Montana, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Valle. Incentivare lo sport giovanile, avvicinando i ragazzi allo sci. Con questo scopo, latà Montana Valleha ufficializzato la creazione diagevolati per tutti i ragazzi16 residenti nei 37della valle. Dal 25 dicembre e fino a fine stagione, infatti, i ragazzi potranno sciare nei comprensori della valle accedendo a dueagevolati. Sono previsti infatti uno stagionale per lo sci alpino (30 euro) che permette di sciare nelle stazioni di Carona, Foppolo, Piazzatorre, Oltre il Colle (Neve e Passo di Zambla) e Valtorta Piani di Bobbio ed uno di sci nordico (10 euro) per accedere alle piste di Branzi, Cusio, Oltre il Colle e Roncobello. “Un’iniziativa voluta dall’intera assemblea dellatà Montana, ...

Advertising

biancogiovanni2 : @LegaSalvini mi raccomando. spulciate sempre e solo notizie xenofobe! dai che ce la fate....... a ritornare in val… - Stavrogin1977 : RT @OGiannino: Calendario ricorda Giame Pintor,fratello di Luigi, combatte i nazisti a Roma e muore tentando di raggiungere partigiani al N… - ValBrembanaWeb : Carisole, da martedì i lavori Si tratta per lo skipass unico (video) - rep_milano : Val Brembana, spensero frigo con vaccini nell'hub di Zogno: denunciati tre giovani No Vax - ValBrembanaWeb : Sabotaggio Polo vaccinale di Zogno: denunciati 3 giovani residenti in alta Valle Brembana -