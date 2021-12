“Spegnete i fornelli” Lo chef sconfitto da una grave malattia | era conosciuto in Italia e all’estero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una bruttissima notizia ha lasciato tutti nello sconforto più assoluto. Federico Coria,da tutti con il nome di Chicco, è deceduto nelle scorse ore all’età di 54 anni. Nella sua vita la cucina è stata la grande protagonista, infatti era noto dappertutto per le sue doti professionali di. Non a caso era in grado di lavorare in ristoranti di altissimo livello, vere e proprie eccellenze della nostra Penisola. Aveva inoltre partecipato a diverse gare non solo nazionali ma anche mondiali. Oltre ad essere un grandissimo, Federico Coria aiutava i giovani a intraprendere il suo stesso mestiere. Infatti, tantissimi nuovidevono ringraziare lui se sono poi riusciti a farsi strada in. Era affetto da unamoltoe il suo quadro ...