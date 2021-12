SpaceX, Elon Musk ai dipendenti: “rischio bancarotta” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Elon Musk scrive ai dipendenti di Space X, spiegando loro il reale rischio di una bancarotta da parte di Space X se Starship non dovesse decollare. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)Elon Musk sembra preoccupato per l’arrivo del 2022 e il percorso di SpaceX. Un anno fondamentale che vedrà Starship al centro dei lanci. Come spiega HDblog.it, la testata Space Explored è riuscita a reperire le e-mail che Musk ha inviato ai dipendenti in vista della festività del Ringraziamento. Da quanto si apprende Musk avrebbe spiegato ai dipendenti la necessità di attuare alcuni sforzi fondamentali per non cadere in “bancarotta”. Nella lettera, come ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021)scrive aidi Space X, spiegando loro il realedi unada parte di Space X se Starship non dovesse decollare. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)sembra preoccupato per l’arrivo del 2022 e il percorso di. Un anno fondamentale che vedrà Starship al centro dei lanci. Come spiega HDblog.it, la testata Space Explored è riuscita a reperire le e-mail cheha inviato aiin vista della festività del Ringraziamento. Da quanto si apprendeavrebbe spiegato aila necessità di attuare alcuni sforzi fondamentali per non cadere in “”. Nella lettera, come ...

Advertising

Donofrio220974 : Buonasera famiglia SPACEX,Buonasera THE BOSS,ELON MUSK,GRAZIE. - Donofrio220974 : RT @eToro: Elon Musk: 'Acquistate Dogecoin'. ?? Sembrava uno scherzo, ma ora è un modo per pagare la missione lunare SpaceX.?? #Doge alla lun… - Donofrio220974 : RT @eToro: Elon Musk: 'Acquistate Dogecoin'. ?? Sembrava uno scherzo, ma ora è un modo per pagare la missione lunare SpaceX.?? #Doge alla lun… - BarbieRapetz1 : RT @infosec202002: Elon Musk scende in catena di montaggio #catenadimontaggio #elonmusk #motoriRaptor #robertopreatoni #SpaceX #starship… - fax222 : RT @infoiteconomia: SpaceX, la lettera di Elon Musk ai dipendenti: 'Rischiamo il fallimento' -