Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Lara Della Mea sfiora il podio nello slalom di Pass Thun (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lara Della Mea sfiora il podio nello slalom di Coppa Europa a Pass Thun. Segnali importanti per la tarvisiana, che sta cercando di ritrovare la miglior forma dopo il grave infortunio al ginocchio nel parallelo dei Mondiali di Cortina. A vincere sulle nevi austriache è stata ancora una volta la tedesca Emma Aicher, che ha bissato così il successo di ieri. Seconda posizione per la svedese Elsa Fermbaeck, staccata di 44 centesimi dalla vincitrice. Terzo posto, invece, per la tedesca Jessica Hilziger, che ha chiuso a 47 centesimi dalla connazionale. Il podio per Lara Della Mea sfuma per soli due centesimi, con l’azzurra che ha confermato il quarto posto ottenuto nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)Meaildi. Segnali importanti per la tarvisiana, che sta cercando di ritrovare la miglior forma dopo il grave infortunio al ginocchio nel parallelo dei Mondiali di Cortina. A vincere sulle nevi austriache è stata ancora una volta la tedesca Emma Aicher, che ha bissato così il successo di ieri. Seconda posizione per la svedese Elsa Fermbaeck, staccata di 44 centesimi dalla vincitrice. Terzo posto, invece, per la tedesca Jessica Hilziger, che ha chiuso a 47 centesimi dalla connazionale. IlperMea sfuma per soli due centesimi, con l’azzurra che ha confermato il quarto posto ottenuto nella ...

