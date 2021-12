Sci alpino, classifica Coppa del Mondo femminile 2021/2022 aggiornata dopo discesa Lake Louise (Di venerdì 3 dicembre 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino aggiornata dopo la discesa libera di Lake Louise di venerdì 3 dicembre. Sofia Goggia ha letteralmente dominato la gara sulle nevi canadesi imponendosi sulla concorrenza con il tempo di 1’46?95. Completano il podio la statunitense Breezy Johnson, seconda a +1?47, e l’austriaca Mirjam Puchner, terza a +1?96. Non una grande gara invece per la svizzera Lara Gut, solo 17esima al traguardo, e Mikaela Shiffrin, 26esima. La statunitense mantiene comunque la leadership della generale. Di seguito la classifica generale aggiornata. I RISULTATI DELLA GARA LE PAROLE DI SOFIA GOGGIA IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lagenerale delladeldi scilalibera didi venerdì 3 dicembre. Sofia Goggia ha letteralmente dominato la gara sulle nevi canadesi imponendosi sulla concorrenza con il tempo di 1’46?95. Completano il podio la statunitense Breezy Johnson, seconda a +1?47, e l’austriaca Mirjam Puchner, terza a +1?96. Non una grande gara invece per la svizzera Lara Gut, solo 17esima al traguardo, e Mikaela Shiffrin, 26esima. La statunitense mantiene comunque la leadership della generale. Di seguito lagenerale. I RISULTATI DELLA GARA LE PAROLE DI SOFIA GOGGIA IL ...

Advertising

Gazzetta_it : Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - Eurosport_IT : SOFIA, SEI FORTISSIMA! ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #AlpineSkiing - Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - zazoomblog : Sci alpino Sofia Goggia: “Vantaggio strabiliante. Ero così veloce che ho dovuto frenare” - #alpino #Sofia #Goggia:… - news_mondo_h24 : Sci Alpino, primo sigillo di Sofia Goggia: l’azzurra vince la discesa di Lake Louise -